CMF pagou 1,2 milhões a fornecedores em Abril

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) pagou 1,2 milhões aos seus fornecedores, em Abril, anunciou hoje o presidente Miguel Silva Gouveia em comunicado de impressa.

O autarca revela que o município “está a proceder, desde Março, ao pagamento das facturas aos seus fornecedores no prazo de 15 dias”. Com efeito, em Março já tinham sido pagos outros 5,9 milhões”, destacou.

A medida, refere Miguel Silva Gouveia, “vai prolongar-se nos próximos meses, no âmbito do pacote de salvaguarda económica aos empresários do concelho”.

“Estes números reflectem de forma concreta o esforço que a autarquia tem feito desde que começou a pandemia, de modo a honrar os compromissos que temos com os nossos parceiros comerciais e de lhes garantir a maior liquidez possível, o que é essencial nesta fase, também para que os empresários possam pagar os salários aos seus colaboradores”, sustentou.

O autarca recorda que na última Prestação de Contas da Autarquia, aprovada no ano passado, “a dívida a fornecedores já se situava num mínimo histórico, sendo a mais baixa do último quarto de século no Funchal”, pelo que “esta medida que agora introduzimos é mais um pilar que sustenta a condição do município enquanto parceiro de confiança dos empresários do concelho, depois de todo o percurso que fizemos nos últimos anos”.

Na mesma nota, recorda que “desde que o actual executivo municipal entrou em funções, em 2013, o prazo médio de pagamento a fornecedores baixou para menos de metade, situando-se, em 2019, em cerca de três meses.