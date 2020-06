CMF lança guia de boas práticas para comércio e serviços

A Câmara Municipal do Funchal lançou um guia de boas práticas sanitárias para o comércio e serviços com o objectivo de reunir numa única plataforma, as informações importantes relativas a estas temáticas e, escreve a CMF em comunicado, “prestar um apoio fulcral aos empresários regionais”. O projecto ficou a cargol da equipa do Departamento de Economia e Cultura e contou com a colaboração do Serviço Municipal de Protecção Civil.

“Numa altura em que os estabelecimentos comerciais estão a retomar a sua actividade, achámos importante criar este guia, que está facilmente acessível a todos interessados, e que congrega as práticas a adoptar nesta nova fase, facilitando a abordagem a uma informação por vezes densa e dispersa, para que os empresários possam proceder à reabertura dos seus espaços comerciais em plena segurança”, afirmou Miguel Silva Gouveia, presidente da autarquia.

“É determinante que este processo decorra de forma eficaz e tranquila, cumprindo escrupulosamente todas as recomendações que são emanadas pelas autoridades de saúde, e neste sentido, todas as informações foram rigorosamente seleccionadas pelos nossos serviços, com esclarecimentos sobre medidas gerais de prevenção, de limpeza e de atendimento ao público, entre outras. É uma nova fase em que todos devemos fazer a nossa parte no sentido de zelar pela saúde pública, numa capital de confiança como é o Funchal”, concluiu.

O guia, que está dividido em diferentes áreas, pode ser consultado neste link. Há informações direccionadas para vários casos, como bar e restaurantes, espaços de actividade física e desportiva, cabeleireiros e estética, imobiliárias, joalharias, lavandarias, pronto a vestir e calçado, entre outros.