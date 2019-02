CMF diz que poupa 25% com novo contrato bianual para aquisição de merchandising

A Câmara Municipal do Funchal vai poupar 25% do que gastou nos últimos dois anos em material de merchandising para as atividades municipais, com um contrato bianual, que vem substituir as contratações avulsas que vigoravam até agora.

No somatório entre 2017 e 2018, a Autarquia investiu cerca de 86 mil euros (valor ao qual acresce o IVA) neste tipo de material, ao passo que agora, para o biénio 2019/2020, o investimento será de 65 mil euros, o que se traduz numa poupança superior a 20 mil euros.

A Autarquia enaltece a boa prática de gestão empregue nesta aquisição, tal como tem sido prática habitual da Divisão Municipal de Contratação Pública ao longo dos últimos anos, assente num planeamento responsável e a longo-prazo, que garantiu uma poupança substancial, assegurada por via da economia de escala.

A aquisição em causa diz respeito a medalhas, troféus, brindes e galhardetes, entre outros, que a Autarquia cede a escolas, clubes e associações de todo o concelho, por ocasião dos diversos eventos e torneios que têm lugar no Funchal ao longo do ano, ou das visitas efectuadas aos Paços do Concelho por grupos ou convidados de fora da Região.

As entidades em causa recorrem à edilidade para este tipo de apoio como prática comum, o que é do conhecimento público e de todos os profissionais e encarregados de educação envolvidos, à parte aqueles que são os apoios anuais ao Associativismo e a Actividades de Interesse Municipal.