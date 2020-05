CMF dinamiza Dia da Criança com desafios e actividades na internet

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Educação e Qualidade de Vida e da SociohabitaFunchal, preparou, este ano, um programa de actividades à distância para assinalar o Dia da Criança.

“O princípio orientador é garantir que, mesmo perante todos os condicionalismos existentes, os mais novos poderão participar nas actividades desenvolvidas. Na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, teremos assim diversas iniciativas a decorrerem nas páginas de Facebook Funchal Cidade Educadora, Biblioteca Municipal do Funchal e Teatro Baltazar Dias”, disse a vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação.

A autarquia tem igualmente em curso um desafio às crianças e jovens funchalenses, no sentido de que enumerem as três coisas das quais mais sentiram falta nos últimos dois meses. Os mais jovens podem partilhar as suas listas via áudio, vídeo, foto, texto escrito ou desenho, identificando nome e idade e enviando as mensagens para [email protected]

Para cumprirem o desafio referido, os mais novos podem ainda utilizar as ‘caixas de correio’ identificadas para este propósito no Jardim da Ajuda, no Complexo Balnear do Lido, no Bairro da Nazaré e nos Paços do Concelho. Esta é também uma forma de chegar a todas as crianças que não têm acesso aos meios digitais.