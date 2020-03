CMF desafia jovens a desenhar logotipo do Plano Municipal de Juventude

“Com o intuito de agregar e optimizar as políticas de juventude no concelho”, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a desenvolver o ‘FunJOVEM 20-30 – Plano Municipal de Juventude do Funchal (PMJ)’.

A autarquia desafia, assim, todos os jovens (dos 14 aos 30 anos, que residam, estudem e trabalhem no Funchal) a participar no concurso ‘Desenha-nos o que pensas’, que tem como objectivo escolher o logotipo do PMJ, o qual será a imagem de todo o processo de construção do mesmo.

O concurso começou no início deste mês e decorre até ao próximo dia 17 de Abril, sendo que, “num momento em que a grande maioria dos jovens do concelho se encontra em casa, devido às medidas de contenção da epidemia de COVID-19, esta é uma oportunidade de se manterem activos e ocupados, e envolverem-se no desenvolvimento de uma estratégia importante para o seu futuro e para a sua cidade nos próximos anos”, lembra a autarquia.

As propostas devem ser enviadas para o e-mail do PMJ ([email protected]), sendo que todos os interessados poderão seguir a respectiva página de Facebook ou encontrar mais informações através do site da CMF.

O concurso é de participação individual e o vencedor será premiado com uma viagem e estadia que contempla visitas à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, que visa “promover uma aproximação dos jovens às instituições de participação nacionais e europeias”.

A autarquia enaltece ainda a “excelente participação na 1ª fase de elaboração do plano”, com cerca de 1200 respostas aos inquéritos de diagnóstico efectuados, e sublinha a “importância de continuar a contar com o empenho dos jovens funchalenses em todo este processo, no sentido de desenvolver um Plano Municipal de Juventude que os represente o melhor possível”.