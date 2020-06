A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início, esta semana, às obras de recuperação da Praia do Gavinas.

O investimento de 40 mil euros do orçamento municipal contempla a reposição do solário, limpeza da escarpa e renaturalização de algumas áreas, e estará concluído em meados do próximo mês, para usufruto da época balnear.

O presidente Miguel Silva Gouveia e o vereador que tutela o pelouro das Obras Públicas na Autarquia, Rúben Abreu, acompanharam o início dos trabalhos de recuperação. “A Câmara Municipal, no próximo mês de Julho, devolve a Praia do Gavinas aos funchalenses e a todos os que nos visitam, para que possam usufruir de um solário e de um acesso ao mar privilegiado em plenas condições de segurança”, refere o presidente.

Miguel Silva Gouveia recorda que “o solário da Praia do Gavinas foi destruído em 2018 fruto das marés vivas que assolaram a costa do Funchal, a par de outros prejuízos nas praias e complexos que também já foram recuperados paulatinamente pelo Município, num investimento total de cerca de 400 mil euros”.

“Estas obras de beneficiação vêm garantir a segurança dos banhistas e dar a oportunidade de mais um acesso ao mar gratuito afirmando o Funchal enquanto Capital de Confiança, uma Cidade de todos e para todos”, remata.