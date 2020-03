Clube Naval do Funchal encerra Quinta Calaça com efeitos imediatos

Em comunicado, o Clube Naval do Funchal anunciou o encerramento, com efeitos imediatos, da Quinta Calaça.

Ao abrigo do art. 4.º do Decreto do Presidente da República de Portugal que declara o estado de emergência em todo o território português – em especial, as restrições aos direitos de deslocação e fixação de pessoas – a Direcção do Clube Naval do Funchal decidiu proceder ao encerramento imediato e temporário da Quinta Calaça.

O encerramento vigorará até que seja revogado o estado de emergência nacional.