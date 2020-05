O Clube Naval do Funchal (CNF) abre as portas do Complexo Balnear da Quinta Calaça este sábado, dia 16 de Maio, anunciou a instituição num comunicado de imprensa.

“A abertura foi programada segundo um plano de contingência elaborado de acordo com a legislação em vigor decretada pelo Governo Regional da Madeira seguindo todas as medidas de prevenção e segurança recomendadas”, destaca a mesma nota que informa que “o acesso ao espaço está limitado a um número máximo de 300 pessoas”, sendo que “apenas o acesso ao mar e solários estarão disponíveis para usufruto”.

O CNF determina ainda que o uso de máscara é obrigatório “em circulação pelo recinto o uso de máscara”.

O horário de funcionamento da Quinta Calaça será entre as 8 e as 20 horas, aos sábados e domingos, e das 8h30 às 20 horas, de segunda a sexta-feira.

Recorde-se que o Conselho de Governo Regional aprovou, ontem, o regulamento de reabertura das praias, complexos balneares e acessos ao mar na pré-época balnear, a partir desta sexta-feira.

De acordo com as regras de segurança estabelecidas pelo executivo, o tempo de permanência e o número de dos utentes nos complexos balneares deve ser gerido pela entidade gestora, “salvaguardando o determinado nas regras comuns de fruição”.

É ainda obrigatória a existência de Plano de Contingência, que caso do CNF, pode ser consultado abaixo: