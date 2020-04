Cláudia Monteiro de Aguiar destaca projectos do PSD para ultrapassar a crise

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar integra a comitiva do PSD que apresentou, no Parlamento Europeu, sete propostas de iniciativas políticas inovadoras, a serem financiadas já pelo Orçamento da UE para 2021.

Propostas que, conforme explica, “são transversais a vários sectores e tocam nos pontos que nos parecem essenciais, neste momento, para que os diferentes Estados-membros reforcem a sua estratégia de recuperação pós-COVID-19”.

As propostas consideradas “inovadoras”, focam-se no plano da agricultura, do apoio aos lares de idosos, da restauração, da digitalização do ensino e da formação, do acesso à internet das famílias mais carenciadas, da gestão de crises no sector do turismo e do estímulo às energias renováveis no sector imobiliário.

“Todos estamos solidários com as vítimas da pandemia da Covid-19 e as suas famílias; todos sentimos a incerteza nas nossas vidas, causada pelos riscos para a saúde e pelas preocupantes perspectivas económicas. Mas, para lá dos programas de impacto geral, é preciso pensar na vida concreta dos cidadãos, das famílias, das empresas.”, explicaram os Eurodeputados do PSD no Parlamento Europeu num documento com a discrição dos sete projectos-piloto.

Cientes de que são necessárias medidas que, ao nível de cada pessoa e da comunidade concreta, possam oferecer soluções, estes projectos e propostas devem chegar directamente aos cidadãos para “mudar e melhorar a qualidade do dia-a-dia de cada um de nós”, afirmam os sociais-democratas.

Estes projectos-piloto e acções preparatórias são ferramentas introduzidas no orçamento da União Europeia (UE) que visam testar novas iniciativas políticas e preparar o terreno para a adopção de medidas futuras. Através destas ferramentas ensaiam-se, em pequena escala, novas abordagens, identificam-se boas práticas e estabelecem-se orientações que podem ser utilizadas pelas instituições europeias, pelos Estados-Membros, empresas ou organizações da sociedade civil.

Um exemplo de enorme sucesso de um projecto-piloto, apresentado pelo PSD, é o programa “O teu primeiro emprego EURES”, que foi lançado pela Comissão Europeia, em 21 de Maio de 2012. Este programa visa ajudar as empresas a encontrar trabalhadores qualificados e os jovens europeus a encontrar emprego, estágios ou iniciativas de aprendizagem noutro país da UE, na Noruega ou na Islândia.