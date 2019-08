Cidade do Empreendedor regressa em Outubro com o formato de sucesso

A Cidade do Empreendedor, organização da Associação de Jovens Empreendedores Madeirenses - AJEM, regressa a 24 e 27 de Outubro próximos para a sua 6.ª edição, mantendo o formato de ‘uma entrada e uma saída’, gratuita, e aberta a projectos jovens ou potenciais ideias, assegurando animação e a dinâmica que tem levado cerca de 12 mil visitantes nos quatro dias ao Madeira Tecnopolo.

A edição deste ano, segundo Nuno Agostinho, presidente da AJEM, hoje na apresentação do evento, vai manter o figurino de estar dimensionada para 110 stands num único corredor que ‘serpenteia’ ao longo do recinto, assegurando a participação de até 120 entidades e empresas que tenham a haver com o empreendedorismo nas várias áreas de actividade económica.

Vão ser disponibilizados autocarros à saída do centro do Funchal para as escolas, bem como nos centros dos outros concelhos, sendo certo que só agora foram abertas as inscrições, que decorrem até 30 de Setembro, assegurando aos participantes as condições para apresentarem os seus projectos. A taxa de repetição da Cidade do Empreendedor é de 75 a 80%.

Saiba mais em www.cidadedoempreendedor19.ajem.pt, site que já está online. As inscrições já podem ser feitas a partir do mesmo ou em contacto com a AJEM.