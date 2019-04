Chuviscos derretem neve no Pico do Areeiro

Frustradas as expectativas de quem subiu ao topo do Pico do Areeiro perto do amanhecer para ver a neve. Os chuviscos das últimas horas acabaram por derreter a pouca neve que caiu esta madrugada num dos picos mais altos da ilha.

Entretanto, o Areeiro continua coberto de branco esta manhã mas apenas pelo nevoeiro cerrado, para decepção dos curiosos que esperavam uma repetição do cenário visível na passada terça-feira.

A montanha, onde a temperatura mínima durante a madrugada atingiu os -0,6C, acordou salpicada de branco, consequência da precipitação em forma de neve. Às 07h30 desta manhã, o termómetro registava -0,9ºC no Pico do Areeiro, mas já não nevava.

Recorde-se que, na passada terça-feira (2 de Abril), a neve já havia pintado de branco o Areeiro.