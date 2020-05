Chuva, vento e mar revolto nas previsões para a Madeira desta quinta-feira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta quinta-feira, dia 14 de Maio, apontam para períodos de céu muito nublado, sobretudo a partir do meio da tarde, prevendo-se queda de aguaceiros mais frequentes nas vertentes Norte e nas terras altas.

Quanto ao vento, este soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) de Noroeste, com rajadas até 75 km/h, rodando para norte a partir do final da tarde, e soprando forte (40 a 55 km/h), com rajadas até 100 km/h, nas terras altas.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de de Noroeste com 4 a 5 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 2 a 3 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 19ºC.

Recorde-se, conforme noticiou hoje o nosso matutino na sua edição impressa, que a previsão geral sobre o estado do tempo até ao próximo fim-de-semana, altura em que reabrem as praias, é pouco ou nada convidativa para a actividade balnear. Até domingo adivinham-se dias mais sombrios e a possibilidade de ocorrer alguma precipitação, sobretudo na costa Norte da ilha da Madeira e no Porto Santo.