Chuva, vento, agitação marítima e continuação das temperaturas ‘amenas’ na previsão do tempo para o Natal na Madeira

O IPMA emitiu na última hora um comunicado com informação meteorológica sobre a previsão do estado do tempo para o Natal na Madeira, válido desde o início desta noite até ao final do dia 26, quarta-feira. Assim, “para os dias 21 a 24 de dezembro, prevêem-se períodos de céu muito nublado, em especial nas regiões montanhosas. No dia 25, devido à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, o céu deverá tornar-se gradualmente muito nublado com ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada.Nos dias 26 a 29, a precipitação deverá ser em regime de aguaceiros, em geral fracos.Entre o início da tarde do dia 23 e o fim da manhã de dia 25, o vento soprará do quadrante sul moderado, por vezes forte, nas regiões costeiras voltadas a sul, onde as rajadas podem atingir os 50 a 70 km/h, e forte nas regiões montanhosas com rajadas entre 70 e 90 km/h.No Funchal, a temperatura mínima do ar deverá variar entre os 16 e os 18ºC e a máxima entre os 21 e os 23ºC, sendo que as temperaturas mais altas estão previstas para os dias 23 a 25 de dezembro.Prevêem-se ondas de noroeste, passando a ondas de oeste até ao dia 22, com altura significativa de 2 a 3 metros na costa norte e de 1 a 2 metros na costa sul, e nos dias 23 a 25 as ondas serão de sul com 3 a 3,5 metros na costa sul”, conclui o comunicado.