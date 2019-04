Chuva no Porto Santo já atingiu nível laranja

Embora seja a única região do Arquipélago da Madeira que não está sob aviso meteorológico para a precipitação, esta manhã tem chovido em abundância no Porto Santo. Tanto que até à última hora o nível de chuva chegou a ser torrencial ao ponto de já ter atingido valores de nível laranja, com 28,8 litros por metro quadrado registado entre as 9h30 e as 10h30. Neste período, em apenas 10 minutos o valor extremo registado chegou aos 9,2 mm, quase atingido o nível de aviso amarelo para uma hora de precipitação.

No total desta manhã (até às 11h50 horas), a estação do IPMA no Aeroporto de Porto Santo acumulava já 37,7 mm, valor acumulado após o amanhecer desta terça-feira chuvosa na ilha dourada.

Embora em menos quantidade, os anunciados aguaceiros, por vezes fortes para a ilha da Madeira, já se fizeram sentir esta manhã nalgumas localidades, excepto no extremo Oeste e Noroeste, sendo que entre a Ponta do Pargo e o Porto Moniz, até às 11 horas não havia registo de precipitação.

Ao invés, já choveu em quantidade significativa no Monte (13,3 mm/1h) e no Santo da Serra (10,7 mm/1h) – aviso amarelo.

Em relação às temperaturas do ar, até às 11 horas as máximas mais altas forma registadas no Funchal/Lido e na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (16,7ºC), enquanto a mínima mais baixa era sentida no Pico do Areeiro (0,0ºC), onde já nevou esta manhã.