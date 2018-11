Chuva e vento motivam aviso amarelo e agitação marítima coloca Região em aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu uma série de avisos, motivados pelas previsões do estado do tempo. Chuva, vento e agitação marítima forte vão afectar a Região ao longo deste fim-de-semana.

Desde as Regiões Montanhosas, passando pela Costa Sul, Costa Norte e Porto Santo, estará em vigor, entre as 12 horas de sábado e as 18 de domingo, um aviso laranja para a agitação marítima forte. As ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Quanto à precipitação, deverá atingir níveis de aviso amarelo, entre as 00h de sábado e as 12 horas do mesmo dia.

Já o vento motiva um aviso amarelo, entre as 00h de sábado e as 9 horas desse mesmo dia, com as rajadas a poderem alcançar os 70 km/h.

O aviso laranja para agitação marítima forte passa a amarelo às 18 horas de domingo, prolongando-se até às 6 horas de segunda-feira, dia 19 de Novembro.