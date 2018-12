Chuva e trovoada na véspera e dia de Natal

No Natal, durante os dias 21 a 24 de Dezembro, está previsto para a Madeira períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas. No fim do dia 24 e no dia 25, devido à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, está prevista a ocorrência de precipitação que poderá ser acompanhada de trovoada.

No dia 26, são esperados aguaceiros em geral fracos e entre o início da tarde do dia 23 e o fim da manhã de dia 25, o vento soprará do quadrante sul moderado, por vezes forte, nas regiões costeiras voltadas a sul, onde as rajadas podem atingir entre 50 e 70 km/h, e forte nas regiões montanhosas com rajadas entre 70 e 90 km/h.

A temperatura máxima irá variar entre 18 e 23ºC, sendo que nas terras altas irá variar entre 12 e 16ºC.

Em relação à temperatura mínima, os valores deverão variar entre 13 e 18ºC e nas terras altas entre 4 e 8ºC.

Entre os dias 23 e 25, está previsto um aumento da agitação marítima na costa sul com ondas de sul com 2 a 3 metros.