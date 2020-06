Chuva coloca Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo esta quarta-feira

A Madeira estará, a partir desta quarta-feira, 17 de Junho, sob aviso amarelo devido à precipitação forte que se fará sentir em toda a região.

O aviso estará em vigor entre o meio-dia de quarta até às 9 horas de quinta-feira, dia 18, para chuva forte que poderá ser acompanhada de trovoada, na Costa Norte, Costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, assim como na ilha do Porto Santo.

Segundo Vitor Prior, Delegado Regional do IPMA na Madeira, até quinta-feira o Arquipélago da Madeira “será essencialmente influenciado por uma depressão” que esta segunda-feira estava centrada na região dos Açores, “em deslocamento lento em direcção à Madeira (a perder força).

Esta depressão deverá influenciar, mais significativamente, o estado do tempo no Arquipélago da Madeira, durante os dias 17 e 18.

“A partir do dia 18 (quinta-feira) o estado do tempo será influenciado pelo bordo leste do Anticiclone dos Açores”, adianta.

Assim, prevê-se em geral períodos de céu muito nublado, “períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes, acompanhados de trovoada, em especial a partir do fim da manhã” de quarta-feira e o fim da manhã de quinta-feira. Os aguaceiros, embora fracos e pouco frequentes, deverão manter-se até ao dia 19 (sexta-feira).