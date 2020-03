CGTP aborda precariedade do trabalho na Semana da Igualdade

A Comissão de Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP tem dinamizado, ao longo desta semana, diversas actividades comemorativas da Semana da Igualdade, sob o lema ‘Emprego de Qualidade Viver e Lutar pela Igualdade’. Ontem, no âmbito das actividades da CGTP, a USAM levou a cabo uma iniciativa junto ao Centro comercial La Vie, no Funchal, na qual esteve em foco a temática trabalho de qualidade sem precariedade.

A temática, sublinha a dirigente da CGTP-In Luísa Paixão, revela-se de “particular importância pelo facto de a precariedade elevar Portugal a um lugar do podium, pois é o terceiro país da UE em que esta triste realidade atinge níveis mais altos, sendo as mulheres e os jovens os que mais são atingidos”.

A CGTP observa que ”nos nossos dias, a mulher já tem acesso ao mundo do trabalho remunerado, mas nem por isso terminaram as desigualdades. Os estudos provam que ainda existe discriminação salarial e que a jornada de trabalho das mulheres é em termos médios quase duas horas superior à dos homens, pois continuam a ser as mulheres a arcar com a maior parte das obrigações familiares”.

Por isso mesmo, a CGTP tem estado ‘na rua’, ao longo de toda a semana, c”onsciencializando para a importância de lutar pela Igualdade todos os dias, para uma criação de uma sociedade mais justa para todos”.