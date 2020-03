Céu muito nublado e vento forte esta quarta-feira na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê hoje para a Madeira períodos de céu muito nublado, aumentando de nebulosidade a partir do meio da tarde.

A previsão aponta também para a ocorrência de aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas e para o final do dia.

O vento será moderado (25 a 35 km/h) de norte, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h), com rajadas até 70 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e ilha de Porto Santo.

Nas terras altas, o vento soprará forte (40 a 55 km/h) de norte, com rajadas até 95 km/h nas terras altas.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

Para o Funchal, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em especial para o final do dia.

Para a capital madeirense, o vento será fraco (inferior 15 km/h).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte, as ondas serão de nordeste com 3 a 3,5 metros, passando a ondas de norte com 3,5 a 4,5 metros.

Na costa Sul, as ondas serão de sueste com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar varia entre os 18 e os 19ºC.

Recorde-se que a costa Norte da Madeira, zonas montanhosas e o Porto Santo está sob aviso amarelo devido à agitação marítima.