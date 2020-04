O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal (CESP) enviou hoje, 24 de Abril, uma carta aberta a todos os presidentes de Câmara da Região a apelar o encerramento dos Super, Hipermercados e cadeias especializadas, no 1.º de Maio, para que os trabalhadores possam desfrutar do Dia do Trabalhador.

Impedida de emitir um pré-aviso de greve devido ao estado de emergência em vigor, a direcção do CESP considera que o fornecimento de bens essenciais à população não está posto em causa se estes estabelecimentos comerciais encerrarem no 1.° de Maio, apelando aos autarcas o seu encerramento “em sinal de reconhecimento e valorização destes trabalhadores que ao longo desta pandemia e apesar de todos os receios pessoais e exaustão, se mantém na linha da frente, diariamente nos seus locais de trabalho, colocando em risco a sua saúde e dos seus familiares em prol de todos nós”, refere a direcção nacional do Sindicato.

Caso este pedido não seja atendido, o CESP e os trabalhadores falam numa “inaceitável desconsideração por todos aqueles que todos os dias ‘vestem a camisola’ e que neste momento se encontram exaustos, angustiados e deprimidos”, lamentando que a “ganância do lucro se sobreponha ao legitimo direito destes trabalhadores”.

O CESP enviou também uma carta aberta às empresas de distribuição, super e hipermercados e cadeias especializadas.