Cerca sanitária em Câmara de Lobos não deve ser renovada

A “boa evolução” da situação deixa em aberto a possibilidade de não ser renovada a cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, que entrou em vigor às 00 horas de 19 de Abril, durante 15 dias. Esta informação foi avançado, esta noite, pelo secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, na habitual conferência de imprensa do IASaúde.

“É uma situação que será analisada no términus no sentido de verificarmos se há necessidade de continuar, mas de facto com estes resultaos que têm vindo a acontecer não nos parece que seja necessário continuar com esta cerca sanitária”, acrescentou Pedro Ramos.

Garantiu ainda que já foram testados os moradores de seis blocos do complexo habitacional Nova Cidade.