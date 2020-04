No âmbito da campanha que o Governo Regional lançou a apelar ao consumo de produtos regionais, a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento recorda que, “apesar das restrições decorrentes da pandemia do Covid-19, a rede de Centros de Abastecimento Agrícola da Madeira continua funcionamento, embora com acesso condicionado nesta fase.

Concretamente: o Centro de Abastecimento Hortícola dos Canhas, o Centro de Abastecimento Hortofrutícola dos Prazeres e o Centro de Abastecimento Hortícola da Santa estão abertos, no horário entre as 9 e as 15 horas; o Centro de Abastecimento Hortofrutícola de Santana funciona das 10 às 16 horas.

Por sua vez, o Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas, também conhecido por Mercado Abastecedor de São Martinho, mantém o horário sem alteração, “dado o volume de produtos transaccionados, porém foram implementadas medidas que restringem o acesso à nave principal, a exemplo dos clientes dos postos fixos, que apenas acedem do exterior da nave”, explica a secretaria em comunicado de imprensa.

Para além destes estabelecimentos, aos domingos vão operar: os Mercados dos Agricultores, no Centro de Abastecimento Hortícola dos Canhas e no Centro de Abastecimento Hortofrutícola dos Prazeres.

“Nesta fase, apesar de abertos no horário habitual (8/13 horas), há que ter em conta a redução do número de compradores em simultâneo nos respectivos recintos onde decorrem as vendas, tendo o cuidado de manter a distância de segurança entre pessoas, com o controlo das entradas a ser realizado pelos funcionários locais”, ressalva a tutela.