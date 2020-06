Célia Pessegueiro apresentou projecto rodoviário para o Lugar de Baixo

A Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, apresentou na manhã de hoje, pelas 11 horas, no Lugar de Baixo, o projecto de infraestruturas rodoviárias para aquele sítio.

“Esta nova via que propomos para o Lugar de baixo tem como objectivo resolver um problema de circulação automóvel e também de estacionamento. É uma preocupação que temos desde o início do mandato, aliás são recorrentes as reclamações por parte dos moradores em alturas mais críticas, a dificuldade de circulação no Caminho de Santo António, bem como de potenciais investidores que querem expandir o negócio”, começou por explicar o plano que prevê uma “solução” consensual.

Assim, porque a “falta de estacionamento atrapalha quem investiu nestes últimos tempos no Alojamento Local”, a autarquia pretende “rentabilizar” as habitações neste tipo de regime: “Queremos agora dar-lhes essas condições para receberem os seus clientes”, destacou a edil.

Esta obra tem por objectivo servir a população residente com a execução de um troço de ligação entre o Caminho de Santo António e a Via Expresso, no Lugar de Baixo, com os consequentes benefícios aos moradores, assim como a valorização das zonas contiguas à intervenção.

“Já temos o projecto, faltam-nos a aprovação do empréstimo na Assembleia Municipal – foi aprovado em reunião de Câmara, mas teve os votos contra do PSD, que tem a maioria na Assembleia Municipal, e que agora ameaça inviabilizar este projecto, assim como outros três projectos que temos”, sublinhou.

“Temos todas as condições para avançar. Aquilo que esperamos é que o PSD não inviabilize uma solução para o Lugar de baixo, uma solução para a Ponta do Sol, de desenvolvimento, com pés e cabeça, pensado, discutido também com as pessoas, teve até a aceitação do Governo Regional no sentido que compreendeu que era importante esta cedência de terreno para viabilizar o projecto. Espero que todas as pessoas tenham noção disso”, vincou Célia Pessegueiro que reiterou que os valores do empréstimo bancário que o Município pretende contrair é também para satisfazer necessidades de outras freguesias que prometeu debelar através de novos projectos a apresentar nos próximos dias.

“O 1,5 milhão de euros que estamos a pedir que a Assembleia Municipal autorize é para fazer investimento duradouro é para transformar os sítios de uma forma positiva e resolver problemas que as pessoas têm apresentado. O PSD está decidido a não nos permitir avanças com o investimento. Alegam uma disponibilidade financeira que a Câmara tem. Falam em mais de 3 milhões de euros. Se pegássemos nesse dinheiro e aplicássemos em investimentos, não teríamos dinheiro para pagar ordenados, nem despesas correntes. Não continuem a mentir às pessoas dessa forma”, declarou a socialista estimando que o novo investimento custe 500.000,00 euros.

Este projecto visa a construção de uma estrada de ligação do Caminho de Santo António à Via Expresso, Lugar de Baixo, com uma extensão total de cerca de 260 metros, e a criação de parques de estacionamento. Esta nova estrada terá duas vias e dois sentidos, com vias de 3 metros de largura. Por um lado, ladeada por um passeio e por outro lado, uma valeta e muro de contenção. Tendo em conta o tipo de estrada e ao volume de tráfego de veículos pesados, afectos à actividade turística de viaturas pesadas de passageiros e/ou de mercadorias, o pavimento será executado em betão betuminoso, macadame betuminoso e agregado britado de granulometria, de modo a assegurar a sua capacidade de suporte.

Dado o tráfego previsto, será colocada sinalética vertical e horizontal, assim como linhas de paragem e sinalética de paragem obrigatória no entroncamento com o Caminho de Santo António e no entroncamento com a Via Expresso.

Recorde-se que esta intervenção faz parte das obras, cuja execução depende da contratação do empréstimo bancário no valor de 1.490.000,00 euros, destinado à satisfação da necessidade de investimento da autarquia. A proposta aprovada, por maioria, em reunião de Câmara, será agora votada em Assembleia Municipal, no dia 29 de Junho.