Célia classifica de “boicote” chumbo do PSD ao empréstimo de 1,5 milhões

Praticamente sete meses depois eis que há instantes a maioria dos deputados social-democratas na Assembleia Municipal da Ponta do Sol aplicou novo ‘chumbo’ à solicitação de um empréstimo de 1,5 milhões de euros por parte da vereação socialista com argumento que o município possui verbas suficientes para realizar um conjunto de empreitadas que Célia Pessegueiro já anunciou e pretendia executar.

Uma sustentação “falaciosa”, afirma a autarca que promete dar conta aos munícipes este autêntico “boicote” que os social-democratas estão exercer à minoria socialista na Assembleia.

A edil vai mais longe acusando o PSD local de estar a tentar “empatar o desenvolvimento do município”, e não percebe “se é por falta de visão ou inveja justamente por não terem sido os próprios a apresentar estes projectos”.

A edil lembra que o dinheiro serviria para “investimento e expansão” através de várias empreitadas, nas três freguesias, e que agora podem estar irremediavelmente comprometidas, “a menos que estes deputados municipais do PSD, façam ver ao Governo Regional, curiosamente da mesma cor política, a necessidade de haver contratos-programa”.

Mas Célia Pessegueiro sublinha não ter muitas ilusões que isso possa suceder pelo histórico de acontecimentos porque o executivo de Miguel Albuquerque faz ouvidos de mercador aos pedidos que tem feito.

Nesta sessão os deputados do PS e do CDS votaram a favor, mas o voto de qualidade do presidente da Assembleia, eleito pelo PSD, ditou a rejeição da contração do crédito a uma instituição bancária.