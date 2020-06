Celebrações do Dia da Região alteram trânsito no Funchal

O trânsito na cidade do Funchal sofrerá amanhã, 1 de Julho, algumas alterações provocadas pelo programa das celebrações do Dia da Região,.

Segundo o edital da Câmara Municipal do Funchal, a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses será interrompida entre as 9h e as 10h15, entre a Rotunda Sá carneiro e as vias sul da Praça da Autonomia.

As Ruas 31 de Janeiro, 5 de Outubro, Ponte do Bazar do Povo, Rua Marquês do Funchal, Praça do Município, Rua dos Ferreiros a sul da Rua Francisco Franco, Rua Câmara Pestana, Av. Zarco, Av. Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, Av. do Mar, Rotunda Sá Carneiro, Túnel Sá carneiro, Av. Sá Carneiro, Rotunda Harvey Foster, Praça da Autonomia e Rua Visconde de Anadia a sul da Ponte do Mercado, serão igualmente interrompidas à circulação rodoviária das 10h30 às 11h30, devido à corrida da Região - Freguesia da Sé.

Ao longo desta quarta-feira, haverá mais alterações ao trânsito em diversas artérias da cidade.