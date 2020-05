CDU questiona CMF e DRAC sobre património industrial do antigo Matadouro do Funchal

A CDU vai questionar a Câmara Municipal do Funchal e a DRAC - Direcção Regional dos Assuntos Culturais sobre a urgência das medidas necessárias à salvaguarda e valorização do património industrial do antigo ‘Matadouro do Funchal’.

Questões como “quais as medidas concretas para assegurar a salvaguarda da arquitectura industrial, da maquinaria e correspondentes denominações instaladas no edifício do antigo Matadouro do Funchal?”, “Já estão ou não concluídos os processos de obrigatória inventariação técnico-arqueológica daquele património tecnológico-industrial?” e tratando-se de um importante património linguístico, histórico e cultural da cidade do Funchal e da Região Autónoma da Madeira, “qual será a função social e cultural a conferir àquele património?”, serão colocadas a estas duas entidades pela CDU.

Depois de vários anos de “indefinição, de projectos contraditórios entre si e de muitas falsas promessas quanto à reabilitação daquele espaço público e daquela zona da cidade do Funchal”, a Câmara Municipal do Funchal anuncia agora que, desta vez, as obras previstas para este edifício seriam mesmo para avançar, levando a CDU a querer obter “garantias” quanto ao “atempado processo de classificação, salvaguarda e valorização do valioso património industrial adquirido pelo Funchal para equipar e tornar funcional o matadouro”.