CDU-Madeira contra a “destruição do Solar dos Zinos” por “interesses privados”

A CDU realizou, junto ao Solar dos Zinos, no Lugar de Baixo, concelho da Ponta do Sol, uma iniciativa política para denunciar mais um atentado ao património regional, com a conivência do Governo Regional e da Câmara Municipal da Ponta do Sol. No final da iniciativa o deputado comunista Ricardo Lume, proferiu a seguinte declaração:

“O Solar dos Zinos do Lugar de Baixo, localizado na Ponta do Sol, constitui um importante exemplar do património arquitetónico do Arquipélago da Madeira. O Palacete e a capela anexa, localizados na encosta do Lugar de Baixo, foram construídos no final do século XIX como casa de Verão da família Zino aproveitando o excelente clima da zona em que se encontra situado, este edifício conheceu outras utilizações ao longo dos anos, chegando mesmo a ser usado pelo Estado Português como Escola Técnico-Agrária e, mais tarde, como escola primária ficando praticamente votada ao abandono a partir de meados dos anos 70. Em 2002 o Governo Regional da Madeira, através da Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, decidiu recuperar o edifício, equipando-o de maneira a poder receber eventos vários, passando a designá-lo a partir de então como ‘Palacete do Lugar de Baixo’. Recentemente o Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque decidiu entregar esta infra-estrutura que é património da Região a uma entidade privada para instalar uma unidade hoteleira, no entender da CDU, esta decisão corresponde a mais um atentado ao nosso património edificado, pois segundo as populações residentes nesta localidade, estão a ser feitas obras para adaptar as necessidades privadas que não estão a salvaguardar o património edificado”, atirou Ricardo Lume.

“Não compreendemos como é que o Governo Regional e a Câmara Municipal da Ponta do Sol permitam que tal atentado aconteça num edifício tão emblemático do concelho. A CDU defende a reversão da privatização do Solar dos Zinos e defende que esteja ao serviço da população, assim como seja criado um núcleo museológico sobre a colonia na Madeira. A entrega de infraestruturas com elevado valor patrimonial cultural do sector público a interesses privados não é uma novidade nem uma exclusividade da nossa Região, em Portugal continental também tentaram entregar a Fortaleza de Peniche a interesses privados, com a luta das populações foi possível reverter essa decisão e hoje a Fortaleza é o Museu Nacional da Resistência e Liberdade. No Lugar de Baixo também as populações protestam contra a entrega do Solar dos Zinos a interesses privados e será através da sua luta e do apoio da CDU que será possível reverter a privatização e colocar o Solar dos Zinos ao serviço do povo”, concluiu.