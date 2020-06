CDU defende reposição dos horários suprimidos e reforço das carreiras já existentes

A CDU desenvolveu hoje numa iniciativa política, junto dos passageiros dos transportes públicos, na Avenida do Mar, no sentido de alertar para a necessidade de ser garantido o direito ao transporte público em segurança, numa fase em que ainda existem condicionamentos à mobilidade devido à pandemia.

A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, disse ser urgente que a Câmara Municipal do Funchal e o Governo Regional possam intervir junto da empresa Horários do Funchal, no sentido de serem repostos os horários entretanto suprimidos e reforçadas as carreiras já existentes, permitindo a quem se desloca diariamente em transportes públicos e a quem trabalha na empresa, viajar em segurança e respeitar aquelas que são as medidas em vigor, devido à covid-19.

“É uma responsabilidade de todos garantir o distanciamento social, mas muitas das medidas só poderão ser implementadas, se existirem os meios para tal, e neste caso só com a reposição dos horários e reforço de carreiras, os utentes dos transportes públicos poderão cumprir o que lhes é exigido”, frisou.