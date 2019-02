CDU acusa PS de juntar-se ao PSD e CDS para “bloquear” direitos laborais

A CDU promoveu, esta sexta-feira, uma iniciativa política, junto à empresa Horários do Funchal.

Na ocasião, Edgar Silva afirmou que “só não foi possível ir mais longe porque o PS se aliou ao PSD e ao CDS para impedir as alterações às normas mais gravosas do Código de Trabalho. Só não se conseguiu avançar mais nos direitos sociais e laborais porque o PS deu as mãos ao PSD e ao CDS para impedir outros aumentos dos Salário e de outros direitos”.

O comunista disse também que “o que se conseguiu em avanços foi contra a vontade do PS e não se conseguiu mais porque o PS se mantém ao lado do PSD e CDS”.

Neste sentido Edgar Silva realça que é “indispensável o reforço da CDU”.