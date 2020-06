CDS quer incentivos para os apicultores da Região

Os representantes da Associação de Apicultores da Madeira e do Porto Santo reuniram, esta tarde, com a deputada do CDS-PP na Assembleia Legislativa da Madeira, Ana Cristina Monteiro, nas instalações do Grupo Parlamentar.

Nesta reunião, os representantes da Associação demonstraram uma “grande preocupação relativamente às doenças que atacam as abelhas”, lembrando que “sem a medicação adequada muitos dos produtores perderão toda a sua produção, acabando por ter um prejuízo incalculável”.

Consideram, assim, importante que o Governo Regional apoie em termos de medicação todos os produtores, criando ainda incentivos para a produção do mel. No seu entender, “essa actuação só valorizaria a Apicultura na Região”.

Reivindicam ainda a adaptação da lei nacional às especificadidades da Região, considerando importante que a Madeira tenha uma denominação protegida para o mel, “em virtude do valor acrescentado que a qualidade e diversificação da nossa floresta acrescentam ao mel”.

Face ao exposto, Ana Cristina Monteiro comprometeu-se a dar “especial atenção” às necessidades e preocupações dos apicultores.

A Associação de Apicultores da Madeira e Porto Santo, que representa perto de 60 Apicultores, existe há dois anos com o objectivo de preencher uma lacuna na produção do mel.