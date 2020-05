Atendendo às circunstancias actuais, impostas pelo combate à pandemia Covid-19 e a consequente queda no turismo, um sector vital para o Município do Funchal e para a Região Autónoma da Madeira, a vereadora do CDS na Câmara Municipal do Funchal, Ana Rita Gonçalves, entregou hoje uma proposta de deliberação para a Suspensão do Procedimento de Aprovação da Taxa Turística, por um período de 12 meses.

“É hora de voltar a atrair turistas para o Funchal, não é a hora de aprovar taxas”, defende Ana Rita Gonçalves

Na proposta enviada à Autarquia, o CDS diz que o sector do turismo é hoje um dos mais afectados pela pandemia da Covid-19, sendo incerta quaisquer datas de reabertura dessa actividade, bem como quais as expectativas de recuperação. Além disso, é no Funchal que se concentra grande parte da fatia do sector hoteleiro da região, bem como das diversas actividades de animação e turísticas que se encontram totalmente suspensas.

Desse modo, torna-se “imperativo” que o Executivo da Câmara Municipal do Funchal “tome medidas que contribuam para, numa primeira fase, aliviar o peso da despesa do sector turístico no Funchal, bem como acelerar a retoma do sector Turístico aumentando a competitividade do destino Madeira, particularmente na cidade do Funchal”, defende o CDS, pedindo a “suspensão de todas as actividades em curso com vista à aplicação da Taxa Municipal Turística do Funchal, pelo prazo de 12 (doze) meses, e após este período, reavaliar a pertinência da aplicação desta taxa antes de dar continuidade a este processo”.