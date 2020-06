CDS-PP “apreensivo” pelo aumento de 5 milhões de euros nos custos operacionais da CMF

Após a reunião de Câmara Municipal do Funchal de hoje, com a apreciação do relatório de contas da CMF, o CDS-PP explica que se absteve, remetendo a sua posição para a Assembleia Municipal.

O CDS-PP mostra-se “apreensivo pelo aumento de 5 milhões de euros nos custos operacionais, que reflectem um aumento de 6.2% face ao ano anterior”.

“Preocupa-nos também a existência de um resultado operacional negativo de cerca de 8.5 milhões de euros, reflexo da actividade operacional do Município”, disse Ana Rita Gonçalves, vereadora do CDS na Câmara Municipal do Funchal,

“Registamos ainda a existência de um saldo positivo tesouraria no valor de 16 milhões de euros, que poderia ter sido aplicado na economia local ou como forma de investimento, apoiando também as pequenas e médias empresas”, adiantou.