CDS pede reunião de emergência devido a onda de assaltos no Jardim da Serra

O vereador do CDS na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Amilcar Figueira, manifestou hoje a sua preocupação relativamente à onda de assaltos ocorridos recentemente na freguesia do Jardim da Serra.

Amilcar Figueira esclarece que “esta situação infelizmente não é nova” e que “a questão que se coloca é saber o que foi feito pelas autoridades policiais no sentido de avaliarem a origem desta situação anormal”.

Nesse sentido, o vereador do CDS, tomou a iniciativa de enviar uma carta à subcomissária Adélia Ferreira, responsável pelo posto policial do concelho de Câmara de Lobos e solicitar ao Presidente da Câmara, Pedro Coelho, uma reunião urgente do executivo com a Junta de Freguesia do Jardim da Serra e a PSP, para “fazer uma avaliação da situação e garantir a segurança das pessoas e dos seus bens”.

Proposta esta que já foi aceite pelo executivo local.