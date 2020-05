O líder parlamentar do CDS mostrou-se hoje “muito apreensivo” com a situação da TAP, principalmente pelo facto de, nesta semana, a companhia aérea ter deixado muitos passageiros em terra. Uma situação que Lopes da Fonseca considera “inadmissível”, tendo como base do problema “esta indefinição do Governo da República” em relação à Transportadora Aérea Portuguesa.

Na conferência de imprensa realizada esta manhã junto à Assembleia Legislativa da Madeira, o centrista referiu ainda que o Governo da República “expressa uma indecisão relativamente à continuidade desta companhia aérea”, tendo o Ministério das Infraestruturas referido que, no limite, a TAP poderia desaparecer, quando representa praticamente 70% das viagens entre a Madeira e o Continente.

Uma situação que, a verificar-se, seria “incomportável para a economia regional, para os nossos estudantes, bem como para o turismo”, advertiu o líder Parlamentar do CDS, salientando que caberá ao Primeiro-Ministro António Costa “ajudar uma companhia aérea que é tão importante para o País e crucial para quem vive nas Regiões Autónomas”, tal como ajudou a financiar os bancos com 850 milhões de euros.

Tendo em conta que os Países da União Europeia estão a procurar financiar todas as companhias aéreas dos seus países, o CDS “não poderia entender como é que o Governo Português não financiasse a TAP numa altura em que é urgente que a financie”, alertou Lopes da Fonseca.