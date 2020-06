CDS entende que Orçamento Suplementar reúne condições para minorar efeitos da crise pandémica

António Lopes da Fonseca foi o representante do CDS na reunião com o Governo Regional para a apresentação do Orçamento Suplementar que, em breve, o executivo madeirense vai levar para apreciação e aprovação do parlamento. No final do encontro, o deputado manifestou o entendimento de que, com esta alteração orçamental, ficam reunidas as condições para minorar os efeitos da actual crise pandémica por Covid-19.

A estimativa, recordou o deputado centrista, é de que, até ao final deste ano, a Região necessitará de aproximadamente 295 milhões de euros, para fazer face à redução da receita fiscal e à adopção de medidas que garantam uma retoma económica e o desenvolvimento de políticas sociais.

Essa necessidade de financiamento extra deverá ser satisfeita pelo empréstimo a contrair pela Região, com autorização do Estado, através do Orçamento Suplementar deste. Mas os 480 milhões de euros possíveis, não serão utilizados todos em 2020, recordou. Uma parte será no próximo ano, pois, como lembrou, as consequências sociais e económicas não se farão sentir só no corrente ano. António Lopes da Fonseca diz haver consciência de que o decréscimo do PIB regional conduzirá a um aumento do desemprego, que pode ascender ao tríplo do verificado recentemente, quer era de sensivelmente 6%.

O CDS espera e diz acreditar que a Região será capaz de minorara tais efeitos.