CDS diz que “é preciso evitar o caos total no trânsito”

“Governo e Câmara do Funchal devem apresentar aos funchalenses planos alternativos à circulação automóvel antes de fecharem ruas para obras”. A ideia foi defendida esta quinta-feira pela vereadora do CDS-PP, Ana Cristina Monteiro, no final da reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal.

“É preciso evitar o caos total no trânsito”, disse a autarca, lembrando o que se passou há uma semana, com “filas intermináveis” de automóveis a bloquearem as principais entradas e saídas do Funchal, atingindo, inclusivamente, troços da via rápida, em particular nas zonas da Boa Nova, Santa Luzia, Viveiros e Santo António.

“O CDS defende um diálogo sério e responsável entre a Câmara e o Governo, no sentido de criarem planos alternativos aquando do encerramento de vias principais do município”, acrescentou Ana Cristina Monteiro.

Ana Cristiana Monteiro diz que estes problemas poderiam ser melhor resolvidos se o executivo presidido por Paulo Cafôfo colocasse em prática as propostas e projectos que são aprovados. Deu como exemplo o Conselho Consultivo do Comércio e Serviços, proposto pelo CDS que a Confiança votou a favor há já dois anos, mas que até hoje nunca se reuniu.

Este órgão de consulta do executivo, composto por diferentes entidades, tem como funções, precisamente, ouvir sectores da capital - Governo Regional, organizações de classe, organismos, empresas e instituições - para delinear estratégias e planos nas mais diversas situações e em tudo o que diz respeito à cidade, ao nível económico, social, cultural e empresarial.