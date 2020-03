CDS defende plano de contingência para evitar alarmismos sobre coronavírus

O CDS questionou, esta manhã, o executivo da Câmara Municipal do Funchal sobre os procedimentos que estão a ser adoptados face às recomendações, das várias autoridades de saúde, referente ao potencial surto de COVID-19.

Segundo a Vereadora Ana Rita Gonçalves, é necessário assegurar que no plano de contingência a elaborar, devem ser contempladas “acções de sensibilização de forma a evitar alarmismos, mas garantir que todos os funcionários, com ênfase nos que têm contacto com o público, estejam munidos de informação necessária para actuar em conformidade perante um possível contacto com alguém com sintomas de infecção”.