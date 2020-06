CDS aponta falta de investimento na freguesia de Santa Luzia

Esta manhã, uma comitiva do CDS-PP Madeira visitou a freguesia de Santa Luzia, no concelho do Funchal. O líder da bancada municipal do CDS, Gonçalo Pimenta, apontou a falta de investimento, naquela freguesia, sobretudo na construção de um novo centro de convívio para os idosos.

“O que o CDS solicita à Câmara Municipal do Funchal é que o Sr. Presidente da Câmara transmita a verdade. Não foi só o PSD e o CDS que votaram contra o plano e orçamento para 2020 e essa é uma falsa justificação porque o Sr. Presidente, Eng. Miguel Gouveia, tem 16 ME para aplicar em investimento na Cidade do Funchal. E aqui temos um caso evidente onde poderia estar a investir num num centro de convívio para os idosos e ainda não o fez”, disse.

O CDS lança então um repto ao presidente da CMF que transmita a verdade.

“Toda a oposição votou contra o plano e orçamento da Câmara Municipal do Funchal. Não foi só o PSD e o CDS. Portanto o que nós queremos é transmitir a verdade às pessoas. E que, de uma forma coerente, mesmo com cores diferentes, faça uma política igualitária para que todos os funchalenses tenham mais desenvolvimento social e mais assistência social”, afirmou.