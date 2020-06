CDS acusa Miguel Silva Gouveia de “desrespeitar os deputados eleitos e o povo do Funchal”

O CDS, através da sua bancada de deputados municipais, vai contestar de forma reiterada, a ausência do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, num debate sobre a isenção de taxas de IMI e de um fundo de compensação de 3.5 milhões de euros aos comerciantes do Funchal, realizado esta manhã na Autarquia.

Gonçalo Pimenta, líder da bancada municipal do CDS, considera esta ausência “um claro desrespeito perante um órgão deliberativo que foi eleito pelo povo, desrespeitando os deputados eleitos e o povo do Funchal que os elegeu”.

O CDS critica ainda a atitude de Miguel Silva Gouveia que se absteve de “comentar, dialogar e debater de forma ampla, participativa e democrática, sobre esta matéria e sobre a cidade do Funchal”, considerando que não respeitou os deputados municipais que poderão deliberar situações fundamentais para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e das empresas do concelho.

Por fim, Gonçalo Pimenta refere que esta ausência é “uma forma de vincular à Cidade que tem um Presidente de Câmara que vira as costas aos funchalenses, num momento crucial de pandemia”.