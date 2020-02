Casos suspeitos de Coronavírus na Madeira podem não ter sido reportados

Sobre os casos suspeitos de Coronavírus na Madeira, que de acordo com Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, a ilha já contabilizou três situações (uma da Tailândia e duas da China), a eurodeputada do Partido Socialista, Sara Cerdas disse, esta tarde, em Bruxelas, que “é grave” a eventualidade de estes não terem sido reportados às autoridades nacionais de saúde (Direcção Geral de Saúde).

De referir que a também médica, que é presidente do Grupo de Trabalho da Saúde no Parlamento Europeu, tem trabalhado na estratégia e plano de contigência no velho continente.

Apesar do serviço regional de saúde ser autónomo, o Coronavírus é uma problemática internacional de saúde que obriga a este tipo de procedimento.