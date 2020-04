Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram, esta tarde, no Estreito de Câmara de Lobos, juntamente com a EMIR, para fazer o transporte de uma mulher com suspeitas de COVID-19 para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo foi possível apurar, a mulher trabalha numa superfície comercial e terá tido contacto com uma das pessoas que testou positivo na freguesia de Câmara de Lobos.