Casino da Madeira preparado para reabrir em Junho

O Pestana Hotel Group está a iniciar a reactivação dos seus hotéis, a partir do dia 5 de Junho. Na Madeira, o Casino da Madeira está pronto a reiniciar actividade também no próximo mês.

De recordar que o Governo Regional admitia a reabertura do Casino já na próxima quarta-feira, dia 20 de Maio, condicionado ao cumprimento de medidas de segurança, no que concerne o uso de equipamentos de protecção individual, distanciamento social e segurança sanitária.

A confirmação da reabertura em Junho chega através de nota de imprensa, que dá conta de que algumas Pousadas de Portugal vão reabrir, “com uma campanha de agradecimento aos profissionais de saúde que, desde o primeiro momento, têm estado na linha da frente a combater a pandemia”.

Nesta primeira fase abrem, na região de Lisboa, o Pestana Cascais e, no Algarve, o Pestana Viking, Pestana Alvor South Beach e o Pestana D. João Villas. As Pousadas de Portugal retomam a atividade com as unidades de Viana do Castelo, Ria de Aveiro, Alcácer do Sal, Sagres, Valença e Bragança. O Pestana Tróia Eco-Resort está já disponível, bem como os campos de golfe do Grupo.

O grupo refere que, “em linha com as orientações das autoridades de saúde, o Pestana Hotel Group implementou um protocolo interno de procedimentos com o objectivo de oferecer as melhores condições de segurança e higiene a hóspedes e colaboradores”.

“Algumas das medidas adoptadas incluem a criação de circuitos de circulação, devidamente identificados, tendo em vista o distanciamento social; novas funcionalidades da app, permitindo menor contacto pessoal e disponibilização de novos serviços neste canal e colocação de acrílicos de protecção nas recepções. Foram reforçados os procedimentos e frequência da limpeza e higienização, quer dos espaços de alta frequência e de acesso comum (piscinas, elevadores e outros), quer dos quartos (sem a presença dos hóspedes durante o período de ocupação). Os colaboradores estão devidamente equipados com materiais de protecção individual (máscaras, viseiras, protectores de sapatos, luvas, álcool-gel) e, aos hóspedes, são lembradas as recomendações de distanciamento social e etiqueta respiratória da Direcção-Geral da Saúde. Os restaurantes funcionam por marcação, estando também disponíveis serviços de Take-away e Room Service”, explica.

Para famílias, grupos de amigos ou um evento especial, há ainda a possibilidade de alugar, em exclusivo, todo o espaço de uma Pousada de Portugal, podendo usufruir de um Castelo, um Palácio, um Mosteiro ou um Convento em privado e em maior segurança.

“O Pestana Hotel Group aproveita esta reabertura para juntar-se ao merecido agradecimento aos profissionais de saúde, pelo seu contributo na minimização dos efeitos da COVID-19 em Portugal. Tem sido um intenso período de trabalho e esforço que merece agora uma nova fase, com tempo de qualidade passado em família e entre amigos, mas sobretudo, a descansar. Assim, até ao final de 2020, os profissionais de saúde podem relaxar numa Pousada de Portugal, beneficiando de 50% de desconto na estadia com pequeno-almoço incluído. As reservas já estão disponíveis através do 808 252 252 ou [email protected]”, conclui.