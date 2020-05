Casino da Madeira pode reabrir na próxima semana

O Governo Regional admite a reabertura do Casino da Madeira, a partir do próximo dia 20 de Maio de 2020, quarta-feira da próxima semana. Para voltar a funcionar, o Casino estará, naturalmente, condicionado ao cumprimento de medidas de segurança, no que concerne o uso de equipamentos de protecção individual, distanciamento social e segurança sanitária, plasmados no Plano de Contingência em consonância com as orientações da Autoridade de Regional de Saúde Pública - IASaúde, deliberou ainda o executivo madeirense esta tarde.