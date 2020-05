A Associação de Casas do Povo da Madeira (ACAPORAMA) criou uma linha de confecção de aproximadamente 1.300 máscaras, com a colaboração de um conjunto de costureiras que estarão sob orientação da Academia de Formação.

A iniciativa intitula-se ‘Proteja-se Agora’ e é um projecto estruturado em cooperação com as Casas do Povo da Região e surge aliado ao trabalho que já tem sido desenvolvido por estas. A ACAPORAMA prestará o apoio necessário incumbindo-se de toda a logística e coordenação que envolve a compra do material, confecção e transporte das máscaras até às Casas do Povo, ficando posteriormente a cargo destas a distribuição gratuita e de forma segura à população que apresente mais carências ou vulnerabilidades.

Associaram-se a este projecto, nesta primeira fase, as Casas do Povo de Câmara de Lobos, do Caniço, do Estreito de Câmara de Lobos, da Quinta Grande, de Gaula, da Ilha, de São Roque do Faial, da Serra de Água e Porto Santo, mas outras mais poderão juntar-se a esta iniciativa.

Assim sendo, cerca de 1.300 máscaras serão distribuídas pelas Casas do Povo nas diferentes freguesias onde estão integradas, sendo que estas seguem o modelo standard recomendado, ou seja, são reutilizáveis, 100% algodão e adaptáveis à colocação do filtro TNT.