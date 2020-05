A Casa do Povo do Porto da Cruz passou a disponibilizar um total de 50 fotocópias a cada aluno da freguesia, numa medida que tem em vista essencialmente preencher a lacuna de quem não possui impressora lá em casa.

Também com o intuito de colaborar com a população local na prevenção à covid-19, a Casa do Povo do Porto da Cruz procederá à entrega de 1.000 máscaras reutilizáveis à população da freguesia e as mesmas serão entregues directamente pela direcção desta instituição, tendo como critério o grau de necessidade. A entrega será procedida de uma explicação sobre quando, como e o porquê do uso da máscara.

Recorde-se que nesta matéria, a Associação de Casas do Povo da Madeira (ACAPORAMA) criou uma linha de confecção de aproximadamente 1.300 máscaras, com a colaboração de um conjunto de costureiras que estarão sob orientação da Academia de Formação. Associaram-se a este projecto, nesta primeira fase, as Casas do Povo de Câmara de Lobos, do Caniço, do Estreito de Câmara de Lobos, da Quinta Grande, de Gaula, da Ilha, de São Roque do Faial, da Serra de Água e Porto Santo, mas outras mais poderão juntar-se a esta iniciativa.