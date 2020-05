Casa do Povo de Câmara de Lobos distribui máscaras a alunos, voluntários e colaboradores

A Casa do Povo de Câmara de Lobos já está a empacotar as máscaras que serão distribuídas pelos alunos e voluntários da Universidade Sénior de Câmara de Lobos e colaboradores da Casa do Povo, anunciou hoje a entidade em comunicado.

A iniciativa insere-se no projecto ‘Proteja-se Agora’, da Associação de Casas do Povo da Madeira (ACAPORAMA), e surge da “necessidade de consciencializar a população sobre a importância do uso de máscaras em locais públicos”, realça a mesma nota.

A Casa do Povo de Câmara de Lobos garante ainda que as máscaras “são reutilizáveis, 100% algodão e adaptáveis à colocação do filtro TNT”.

Quanto à distribuição das máscaras, será realizada no decorrer desta semana e de forma gratuita.

A Casa do Povo adianta ainda que numa próxima fase serão distribuídas máscaras aos associados da Casa do Povo de Câmara de Lobos.