Casa da Madeira nos Açores realiza conferência ‘Emigração Madeirense e Açoriana para o Hawaii’

A Casa da Madeira nos Açores - CMA irá realizar, este sábado, dia 6 de Abril, pelas 16 horas, uma conferência sobre a ‘Emigração Madeirense e Açoriana para o Hawaii, na Casa da Madeira nos Açores, na Sala Gaspar Frutuoso.

Este iniciativa tem o objectivo de criar um espaço de debate e aprofundamento teórico, através do confronto de diferentes abordagens científicas, sobre a influência dos fluxos migratórios de madeirenses e açorianos para as ilhas do Havaí.

O oceano enquanto “espaço de fronteira” funcionou como elemento agregador de madeirenses e açorianos no final do século XIX e primeiras décadas da centúria seguinte, no processo emigratório de mão-de-obra específica para as ilhas do Havai, entre 1878 e 1912.

Este processo, que num momento inicial, fez-se ao abrigo de uma convenção assinada entre o reino de Portugal e o reino do Havai, contou com mais de 20.000 imigrantes portugueses durante mais de três décadas.

O seminário contará com a presença de oradores com trabalhos de investigação multidisciplinar no âmbito dos arquipélagos da Madeira, Açores e Havaí: Carlos Rilley, Rui Faria e Élia de Sousa, sendo o mesmo realizado em colaboração com o CHAM – Centro de Humanidades da Universidade dos Açores. Havendo ainda uma exposição sobre o papel da mulher açoriana na emigração, do Museu da Emigração Açoriana