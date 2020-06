Carlos Pereira volta a dizer que é a favor da moratória

O deputado do PS-M à Assembleia da República voltou a afirmar, desta feita na sua conta da Facebook, e no dia do debate em Lisboa, que é a favor do adiamento do pagamento da dívida da Região ao Estado. “Mantenho (também) a mesma opinião. É justo, coerente e razoável essa possibilidade. Fizemos o mesmo com todos os agentes económicos, incluindo as autarquias”, sublinha o parlamentar num dia em que na Assembleia Legislativa houve discussão acesa sobre o tema.

Recorde-se que, como avançou o DIÁRIO na sua edição de quarta-feira, o Governo da República autoriza a Madeira a financiar-se até ao montante de 500 milhões de euros, mas diz não ao adiamento do pagamento das duas próximas prestações do PAEF, a vencerem em Julho deste ano e em Janeiro de 2021, no total de 96 milhões de euros. A posição de Lisboa tem gerado fortes críticas do Governo Regional, que diz precisar de liquidez imediata.

Amanhã a Assembleia da República vai votar os dois diplomas relacionados com a Lei das Finanças Regionais e com a moratória ao PAEF.

Paulo Cafôfo voltou a garantir, hoje, que os três deputados socialistas eleitos pela Madeira vão votar favoravelmente ambos os projectos.