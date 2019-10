Carlos Pereira lembra irresponsabilidade de Jardim que fez Madeira perder mais de mil milhões de euros

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, voltou a responder ao social-democrata Sérgio Marques, a propósito da defesa de mais fundos europeus para a Região.

Dirigindo-se a Sérgio Marques, o socialista diz que “era melhor – mais avisado para a própria defesa do seu partido – não fazer eco da tremenda irresponsabilidade de Alberto João Jardim, que fez a Madeira perder mais de 1.000 milhões de euros”. “Essa responsabilidade, senhor deputado Sérgio Marques, o PS não tem nada a ver”, frisa Carlos Pereira.

O parlamentar socialista alerta que “isto são coisas sérias e o deputado Sérgio Marques contradiz de forma estrondosa (infelizmente) o princípio que o governo regional tem tentado veicular de que há temas que é preciso ambição e construir consensos”.

“Da minha parte, não ponho em causa o interesse da Madeira e reafirmo que queremos mais, muito mais do que tivemos até hoje! Gostava que o PSD estivesse de acordo com esta ambição, mas não posso fazer mais do que isto”, remata Carlos Pereira.