Carlos Pereira defende extensão do layoff no sector do Turismo

O deputado Carlos Pereira fez a quarta intervenção das Jornadas Parlamentares socialistas, que se realizaram, hoje, dia 16 de Maio, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sob o tema ‘Recuperação Social e Económica - O Papel da Autonomia’.

Apesar de reconhecer que “a Região chega a esta situação de crise sanitária melhor do que estava há uns anos”, Carlos Pereira afirma que a Região está “vulnerável”, pois “dependente dos sectores mais afectados por esta crise, como seja o sector do Turismo”.

Em “cada mês de encerramento das actividades a Madeira perde 200 milhões de euros”, o que significa um impacto anual de 4% no PIB da Região”, aponta. Sublinha ainda que “com o aeroporto fechado a Madeira perderá 125 milhões de euros”.

“São valores extraordinários que exigem um empenho da Região”, vinca.

No seu entender, ainda que a Madeira precise da ajuda do Estado e da União Europeia, “a Região tem um papel importante neste processo”, pois “no nosso sistema autonómico existem alguns instrumentos para que a Região actue”, defende.

“Entramos na fase de transição, em que as empresas começam a retomar, com diferentes protocolos que exigem maiores custos às empresas”, pelo que “o Estado e a Região tem que disponibilizar mecanismos para apoiar as empresas nesta retoma da actividade”, sustenta Carlos Pereira.

Uma das propostas apresentadas pelo deputado passa pelo prolongamento do layoff para alguns sectores de actividade, nomeadamente para o Turismo.

“O layoff deve ser estendido em determinadas actividades, nomeadamente as do turismo. Não tenho dúvidas que o Turismo vai crescer muito lentamente e, portanto, é necessário que haja uma extensão dos sistemas de layoff”, insiste.

Observa ainda que, a nível nacional, “há uma tendência para que esse layoff seja prolongado, nem que seja em regime parcial”.

Carlos Pereira debruçou-se ainda sobre as moratórias, apontando mesmo que “as empresas ainda não estão preparadas para esse esforço e, portanto, tem que ser alargadas mais tempo”.

O parlamentar defendeu ainda a definição de um plano de recuperação da economia, com base no investimento público.

“O plano de recuperação da economia exige um aspecto central que é o investimento público. É preciso que a Região tenha a consciência que tem que ter um plano de investimento público robusto”, sublinhou. “Um plano de investimento que seja bom, que crie emprego, que incentive o investimento privado, que seja sustentável e que apoie as novas ideias que estão hoje no plano europeu, como o investimento verde”, reitera.

As Jornadas Parlamentares do PS-M contaram ainda com as intervenções de: Paulo Cafôfo e Miguel Brito, deputados na Assembleia Legislativa da Madeira, e Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS em São Bento.